Vittorio Veneto, carambola tra tre auto

VITTORIO VENETO - Schianto in centro a Vittorio Veneto oggi verso le 13 lungo la Statale 51 all’altezza di via Viriglio.



Una 27enne alla guida di una Fiat Grande Punto all'altezza del semaforo sarebbe transitato forse col rosso finendo contro una Fiat Panda di Poste Italiane guidata da una 61enne del posto.



Dopo lo schianto, la 27enne è andata in testacoda, finendo contro una Lancia Y.



Sul posto dunque il personale del Suem con un’ambulanza e la Polizia locale.



La 27enne è stata ricoverata in ospedale a Conegliano per accertamenti ma è stata dimessa nel pomeriggio.