Vittorio Veneto capitale d'atletica

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto si conferma un luogo di grande sport: sarà l’atletica Leggera, ancora una volta, a dominare la scena sabato 10 e domenica 11 giugno. Nella pista di atletica di Piazzale Consolini, si svolgerà la Finale “B” del Gruppo Centro Nord dei CdS su pista Assoluti, organizzata da Vittorio Atletica, sotto l'egida della Fidal Nazionale e Regionale, e con il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo.

Il pomeriggio di sabato 10 e la mattina di domenica 11 si fronteggeranno, nelle diverse discipline su pista, gli atleti delle società che si sono classificate per la fase finale. Si tratta della manifestazione più importante nel panorama dell’atletica del Nord Est, a cui prenderanno parte 12 società della categoria Assoluti maschili e femminili provenienti da Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia ,Piemonte e Trentino Alto Adige.

“È un evento che ci onoriamo di organizzare che dà lustro alla nostra società e alla sportivissima Vittorio Veneto - ha sottolineato Roberto Biz, Presidente di Vittorio Atletica -. La nostra vocazione volta a coltivare lo sport nelle categorie giovanili, trova in questo evento la nostra massima soddisfazione”. Vittorio Atletica si occupa di atletica giovanile e conta oggi oltre 300 tesserati che si allenano nella Pista di Piazzale Consolini. Sarà comunque una doppia soddisfazione per la squadra vittoriese, perché alle finali parteciperà la squadra femminile assoluta: “le atlete - fa presente Biz – hanno lavorato sodo per arrivare alla finale “B” e ce l’hanno fatta e noi saremo qui ad appluadirle visto che corrono in casa”.

“Vittorio Veneto si conferma una realtà in grado di attrarre soggetti sportivi di rilevanza nazionale - ha dichiarato Flavio Salvador, vice Presidente di Banca Prealpi SanBiagio -. Siamo lieti di essere al fianco della Città, sostenendo gli enti organizzatori delle Finali del Nord Est di Atletica Leggera. Il nostro contributo vuole testimoniare l’attenzione che l’Istituto. Sarà comunque una gara che si giocheranno diverse squadre venete, a testimonianza di quanto il Veneto rappresenti un punto di riferimento nell’atletica nazionale. Al femminile accanto a Vittorio Atletica ci sarà Il Team Treviso, la veronese Fondazione Bentegodi. Per quanto riguarda il maschile oltre al Team Treviso e Fondazione Bentegodi anche Atl- Etica San Vendemiano.

“In questi anni – fa presente il Vice Sindaco Posocco – Vittorio Veneto si è reso protagonista nello sport ed in particolare nell’atletica. Vittorio Atletica oltre a curare in modo impeccabile gli impianti di Piazzale Consolini, con i suoi oltre 300 atleti è un punto di riferimento nel panorama sportivo. Negli ultimi anni la Federazione dell’Atletica le ha affidato diverse competizioni nazionali e Regionali e questo suggella l’impegno e la dedizione Vittorio Atletica porta avanti l’attività giovanile”.