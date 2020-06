Vittorio Veneto, cantiere a tempi di record: passi avanti per il sottopasso

(in foto il cantiere dei lavori propedeutici al sottopasso qualche giorno fa)

VITTORIO VENETO – Cantiere in tempi record. Sono agli sgoccioli – domenica verranno già riposizionate traversine e rotaie – i lavori di predisposizione del sottopasso di via Cal Larga in zona industriale a San Giacomo di Veglia. In meno di un mese l’impresa Deon, vincitrice della gara d’appalto da 465mila euro indetta dal Comune in piena emergenza Covid, ha ultimato l’intervento propedeutico al sottopasso.

Stando alla convenzione siglata a febbraio tra Comune e Rfi nell’ambito dell’elettrificazione della tratta Conegliano-Vittorio Veneto, il sottopasso dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre 2023. Segue la chiusura del passaggio a livello di via Deganutti, sempre in zona industriale, avvenuta il 15 maggio e che ha permesso di tenere aperto il passaggio a livello di via Martel che la precedente convenzione, approvata dalla giunta Tonon, prevedeva di chiudere.

«Ieri, giovedì, c’è stata la gettata del tetto del sottopasso e tra oggi e domani – fa il punto il sindaco Antonio Miatto – verrà completata l’impermeabilizzazione. C’è la possibilità reale che domenica vengano già riposizionati massicciata e binari e che il cantiere venga chiuso. Con questo intervento propedeutico non ci sarà più alcun problema con la viabilità dei treni nel momento in cui procederemo con il resto dei lavori, quindi con lo scavo del sottopasso. Facciamo i complimenti alla ditta che è intervenuta con competenza e celerità».

Avanza poi parallelamente l’iter per creare la nuova strada di collegamento tra via Deganutti e via Cal Larga a seguito della chiusura del passaggio a livello. Ieri, 11 giugno, si chiudevano i termini per i proprietari dei terreni, che saranno espropriati, per depositare le ulteriori osservazioni al progetto redatto dal Comune. Anche in questo caso l’emergenza coronavirus ha traslato in avanti i tempi di realizzazione.