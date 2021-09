Vittorio Veneto, i cani fanno scempio sul corpo del padrone: sequestrata la casa

VITTORIO VENETO - Posta sotto sequestro l’abitazione di via del Fant dove è stato trovato senza vita e con il corpo dilaniato dai suoi cani il 56enne vittoriese Giovanni Prati.



Il macabro ritrovamento è avvenuto nell'abitazione di Vittorio Veneto nel pomeriggio di giovedì.

La procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per capire se il decesso sia avvenuto a causa di un malore. I suoi cinque cani, tre meticci e due boxer, in questo caso, non avendo altro approvvigionamento di cibo, si sarebbero nutriti col corpo del padrone.

