Vittorio Veneto, cade dalla finestra del primo piano: ferita una 13enne

VITTORIO VENETO - Adolescente cade da oltre tre metri di altezza: sul posto l’elisoccorso per l’immediato ricovero a Treviso.



L’episodio è accaduto verso le 16 di oggi, mercoledì, a San Giacomo di Veglia. Sembra che la ragazzina, 13 anni, sia caduta accidentalmente dalla finestra dell’abitazione di famiglia al primo piano.



In casa era presente anche la sorella maggiore. I genitori erano fuori per lavoro. Il volo è stato di oltre tre metri.



Sul posto è giunto da subito il personale sanitario del Suem 118 dapprima con un’ambulanza proveniente dall'ospedale di Vittorio, poi l’elisoccorso da Treviso.



Giunti anche i genitori che hanno seguito le procedure di rianimazione. La ragazzina è stata infine ricoverata al nosocomio trevigiano in condizioni di media gravità. Non è in pericolo.



Presenti anche i Carabinieri della locale stazione per ricostruire nei particolari le cause dell'episodio.