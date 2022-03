Vittorio Veneto, cade in bicicletta lungo la provinciale, si spegne il giorno dopo in ospedale

VITTORIO VENETO - Cade in bicicletta, muore il giorno dopo in ospedale a Treviso. Augusto De Stefani aveva 78 anni: col fratello dirigeva la Carrozzeria De Stefani di Formeniga.

L’incidente è accaduto domenica mattina mentre stava pedalando lungo via Lourdes tra Conegliano e San Pietro di Feletto. L'uomo era stato subito soccorso e ricoverato al Ca’ Foncello: è deceduto lunedì.



Era uscito di casa domenica per una pedalata lungo la provinciale, vicino a casa, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto all’altezza dell’ex bocciodromo. Nell'occasione ha sbattuto pesantemente la testa sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale a Conegliano. Poi, vista la gravità delle condizioni, era stato disposto il ricovero a Treviso, dove è deceduto il giorno seguente.



Col Fratello Arturo aveva aperto la Carrozzeria De Stefani, la cui gestione oggi è seguita dal figlio Davide. Oltre a lui, lascia la figlia Diana e la moglie Giulietta, i fratelli Arturo, Teresa e Caterina e i nipoti Cinzia, Monia ed Ivan. La cerimonia funebre sarà celebrata domani, giovedì pomeriggio alle 15, nella chiesa di Formeniga. OT