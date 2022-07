Vittorio Veneto, cade all'indietro e sbatte la testa contro un sasso

VITTORIO VENETO - Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 30 giugno: ferito operaio di 48 anni.

L’episodio è accaduto verso le 17 di ieri nella zona del Marco Polo Sporting Center di via De Nadai, nel cantiere per la realizzazione della copertura dei campi di padel.



L’operaio si era diretto verso la betoniera per bere un po’ d’acqua da una bottiglia. Era salito sul gradino di accesso al mezzo quando è scivolato all’indietro, perdendo l’equilibrio e cadendo per circa un metro.

Ha sbattuto per questo il capo a terra, contro un sasso, ed ha perso conoscenza. Immediato il soccorso dei colleghi che hanno allertato il 118. Sul posto l’ambulanza e l’automedica, oltre all’elisoccorso. L’uomo è stato dunque elitrasportato a Treviso in gravi condizioni. OT