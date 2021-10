Vittorio Veneto: "C'è stata poca informazione, ma ben vengano iniziative come Regioni d'Europa"

VITTORIO VENETO - “C’è stata poca informazione, ma ben vengano eventi di questo tipo”. Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto, tira le somme della prima giornata di “Regioni d’Europa”, l’evento che sta animando il centro città.

“L’iniziativa è importante – spiega il numero uno dell’associazione -. E’ giusto valorizzare la città, anche se bisogna trovare il giusto equilibrio”. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni commercianti non hanno gradito la chiusura di Viale della Vittoria, che giovedì sera ha causato qualche disagio al traffico.

“Sicuramente si può migliorare, ma l’idea non è affatto male – commenta ancora Paludetti -. Tutto sommato la gente ha accolto bene l’evento. Ovviamente determinate situazioni possono causare qualche disagio al alcuni esercenti, ci sono stati commenti positivi e negativi. Qualcuno, per esempio, è rimasto un po’ “isolato” rispetto all’evento. Io, però, ho sentito anche i baristi: sono ottimisti e favorevoli all’iniziativa”.

“Regioni d’Europa” terminerà domenica 24 ottobre: l’evento ospita 80 bancherelle di prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato tipici dei paesi europei. In occasione dell’iniziativa, l’amministrazione ha emanato un’ordinanza che istituisce il divieto di transito in Viale della Vittoria, tra via Fenderl e via Da Vinci, e in viale Trento e Trieste. Il documento istituisce anche il doppio senso di circolazione nei controviali di Viale della Vittoria.