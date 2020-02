Vittorio Veneto, brutto schianto tra due auto: rimangono feriti in sei

VITTORIO VENETO – Schianto tra auto a Vittorio Veneto, in via Dante Alighieri, nella notte tra sabato e domenica. Il bilancio è di sei persone rimaste ferite, fortunatamente nessuna di queste in modo grave.

Per cause al momento non del tutto chiarite due auto si sono scontrate in modo particolarmente violento, nonostante la velocità non fosse sostenuta. Gli occupanti dei due veicoli hanno riportato delle lievi conseguenze, ma sono stati comunque trasportati da personale del 118 in ospedale a Vittorio Veneto, per essere sottoposti alle cure del caso.

Sul luogo dell’incidente è giunta la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi ai fini della ricostruzione della dinamica.