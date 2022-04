Vittorio Veneto, boom di iscrizioni alla scuola media del campus San Giuseppe: dopo decenni ci saranno due classi prime

VITTORIO VENETO - Se tante scuole trevigiane devono fare i conti con un calo di iscrizioni, non è così per la scuola media paritaria “Santa Giovanna d’Arco” del Campus San Giuseppe di Vittorio Veneto: a settembre, infatti, le classi prime saranno addirittura due. Le pre-iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23sono andate ben oltre le aspettative in questa storica scuola media del quartiere di Ceneda.

Da decenni, infatti, non veniva formata una seconda classe prima. “Dopo tanti anni – annuncia la preside Michela Coan – riapriamo una seconda sezione. Incoraggiati dalle numerose iscrizioni, con il prossimo anno scolastico abbiamo deciso di avviare due classi prime media. Segnaliamo alle famiglie interessate che ci sono ancora dei posti disponibili”.

“Probabilmente il potenziamento della lingua inglese, con 6 ore alla settimana di lezione per classe rispetto alle tre del curriculum tradizionale, rileva molto interesse da parte di alunni e famiglia – aggiunge Coan -. E per il nostro istituto, che è presente in città dalla seconda metà dell'800 e che nel tempo ha saputo rinnovarsi attivando negli ultimi anni anche molti altri servizi educativi come il centro estivo, i corsi musicali e quelli linguistici e le attività sportive, questa è una grande soddisfazione”.

Il campus offre anche servizi pomeridiani, dai corsi di musica a quelli di judo, passando per il teatro, il cucito e le lingue straniere (inglese, spagnolo e russo) per bambini e ragazzi.