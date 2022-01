Vittorio Veneto avrà una nuova scuola da 10 milioni di euro

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto avrà un nuovo istituto scolastico da 10 milioni di euro. Si tratta del nuovo Is “Città della Vittoria”: il cantiere dovrebbe essere aperto entro la fine del 2022, dopo la demolizione della sede attuale dell’istituto. Per ospitare gli studenti durante i lavori di costruzione, è ormai in via di definizione l’accordo con il Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, che accoglierà studenti, studentesse e personale scolastico.

Il complesso scolastico attuale è costituito da una serie di manufatti in gestione alla provincia: il nucleo principale dell’istituto esistente è composto da aule, laboratori, uffici direzione e segreteria. Un blocco è dedicato ad officine ed aule speciali. Vista la situazione, si è scelto di procedere con la demolizione e la ricostruzione. Il nuovo edificio avrà un costo complessivo di 10,750.000 euro (9 finanziati dal Ministero, 1.750.000 finanziato con conto termico).

L’edificio sarà completamente eco-sostenibile. Il nuovo intervento prevede tre corpi a pianta rettangolare e presenterà blocchi a due, tre, e quattro piani, assemblati a forma di “C”. Nel blocco a un piano è prevista una copertura piana calpestabile e accessibile per attività didattiche all’esterno. Sono previsti nell'intervento del primo lotto: 17 aule, 2 aule sdoppiabili, 5 laboratori multimediali, 2 laboratori saldatura e macchine utensili, 1 sala pasti per rientri pomeridiani, uffici segreterie e tecnici, infermeria, archivio e magazzini vari. I lavori verranno appaltati entro la fine del 2022. La realizzazione delle opere è prevista in ventiquattro mesi.

“Con il nuovo Città della Vittoria avremo l’opportunità di avere aule in grado “di trasformarsi” per rispondere alle diverse esigenze delle discipline di apprendimento. Naturalmente i laboratori saranno riattrezzati per essere un vero e proprio ambiente di lavoro – dichiara la dirigente scolastica Susanna Picchi -. Questo e molto altro risulterà essere il Città della Vittoria. Nell’attesa di ritornare in Corso Vittorio Emanuele vorrei assicurare a studenti e famiglie che stiamo predisponendo insieme alla Provincia di Treviso quanto necessario per reperire una sede adeguata, in cui continuare l’azione educativa-formativa dei nostri studenti presenti e futuri in attesa del nuovo Città della Vittoria”. OT