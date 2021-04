VITTORIO VENETO - Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, a Vittorio Veneto.

Per cause in corso di accertamento in via Perucchina verso le 19 sono venute a collisione due auto.

Una Fiat 500 è rimasta in bilico su una fiancata. In mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Aggiornamenti a breve