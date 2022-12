Vittorio Veneto, auto in divieto di sosta durante la gara: fioccano le multe

VITTORIO VENETO - Ieri i vigili di Vittorio Veneto hanno multato una ventina di auto parcheggiate in divieto di sosta. Domenica l’area Fenderl ha ospitato una gara internazionale di ciclocross, il 38esimo Gran Premio “Città della Vittoria”. “Una giornata meravigliosa per questo sport, un tripudio di pioggia, fango, sudore e freddo – dichiara Marco Dus, capogruppo del Pd vittoriese -. Peccato per le multe a molti spettatori che avevano parcheggiato le loro auto in sosta vietata e si sono visti rovinare una giornata di sport ed emozioni. È stato uno spettacolo che francamente avremmo voluto evitare”.

“Non abbiamo multato i partecipanti – chiarisce Ezio Camerin, comandante della polizia locale di Vittorio Veneto -. Il nostro intervento ha sanzionato chi aveva parcheggiato in modo irregolare. Abbiamo fatto rimuovere delle strutture non autorizzate e abbiamo sanzionato le auto in divieto di sosta. La nostra azione ha multato chi stava violando il codice della strada e stava occupando la strada in maniera inappropriata”.