Vittorio Veneto, auto contro motocicletta: disagi al traffico lungo l'Alemagna

VITTORIO VENETO - Auto contro motocicletta nel pomeriggio di oggi lungo viale Celante a Vittorio Veneto.



Il sinistro, la cui dinamica è al vaglio degli inquirenti, è accaduto poco prima delle 18 e ha visto un’auto uscire dal piazzale di fronte al supermercato Cadoro per immettersi nellla statale Alemagna, che in quel tratto prende il nome di via Celante, in direzione Conegliano. In quel momento sopraggiungeva dall’opposto senso di marcia il motociclo: lo schianto è stato inevitabile.



Dalle prime segnalazioni l’incidente non avrebbe avuto conseguenze poarticolari per i conducenti. Ma ha creato qualche disagio alla circolazione. Sul posto i carabinieri vittoriesi per i rilievi di legge. OT