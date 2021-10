Vittorio Veneto, auto contro moto: ferito studente 16enne

VITTORIO VENETO - Auto contro motocicletta questa mattina poco prima delle 8 a Vittorio Veneto: il motociclo 50cc con in sella uno studente di 16 anni che stava andando a scuola è finita contro un’auto lungo via Cavour.

Al momento dell’incidente l’auto, guidata da una donna, stava svoltando in via Pagliarin.



Il giovane è rimasto a terra, facendo scattare da subito l’allarme. Sul posto i sanitari del Suem 118: il giovane è rimasto ferito solo in maniera lieve. Illesa la conducente. Ha rilevato il sinistro una pattuglia della polizia locale.