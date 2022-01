Vittorio Veneto, auto contro moto: ferito il centauro

VITTORIO VENETO - Auto contro moto nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Costa di Vittorio Veneto. L’episodio è accaduto verso le 13.

La dinamica è attualmente al vaglio della polizia locale intervenuta in via De Nadai, all’altezza dell’incrocio con via Pontavai, dove è avvenuto lo scontro tra il motociclo e una vettura Renault.



Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha portato in ospedale il centauro, rimasto ferito. Non sarebbe in pericolo.