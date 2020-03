A Vittorio Veneto aumentano le distanze di sicurezza: 3 metri. "E non ci si può più fermare a parlare"

VITTORIO VENETO - A Vittorio Veneto aumenta la distanza interpersonale da tenere per l’emergenza Coronavirus: non più uno, ma ben tre metri, per evitare il contagio. E’ uno dei contenuti dell’ordinanza che il sindaco Antonio Miatto si appresta a firmare domani, dopo le decisioni prese oggi in riunione di giunta.

Oltre alla chiusura di parchi e giardini pubblici e della pista ciclopedonale del Meschio, che quindi non saranno più potenziali luoghi di assembramento, c’è quindi anche la modifica delle distanze di sicurezza. E come ha spiegato lo stesso sindaco Miatto, viene introdotto anche il divieto di fermarsi, nel caso si incontri qualcuno con cui parlare.

La stesura definitiva dell’ordinanza è prevista per domattina, la firma del primo cittadino – e quindi l’entrata in vigore – dovrebbe avvenire nel pomeriggio.

Vittorio Veneto sceglie quindi una via intermedia tra quella repressiva e quella morbida: si “chiudono” quindi – come in altri comuni – i possibili luoghi di assembramento, ma l’attività motoria all’aperto, per ora non vietata dal decreto, sarà consentita nel resto del territorio comunale.