Vittorio Veneto, aumentano i casi di violenza sulle donne: +10% in un anno

VITTORIO VENETO - Aumentano gli episodi di violenza sulle donne. I dati diffusi dal Cav, il Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto, parlano di una realtà allarmante: nel corso del 2021, infatti, i casi di violenza contro le donne registrati nel comprensorio fanno segnare un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

“Questo aggravamento è in parte spiegabile con la condizione di forzata convivenza a cui i nuclei familiari sono stati costretti a causa della pandemia, alla quale si aggiunge la perdita dei posti di lavoro – spiega l’assessore al sociale Antonella Caldart –. Di nuovo, però, c’è l’abbassamento dell’età media delle donne coinvolte in questi episodi, che ora parte almeno dai 35 anni, anche se continuano ad essere presenti le over cinquanta”.

Ad aumentare, rivelano le statistiche, sono proprio i casi di violenza fisica segnalati direttamente dal pronto soccorso o dalle forze dell’ordine. “Gli accessi totali al servizio nel corso del 2021 sono stati 106, quelli nuovi 53, numeri che raccontano impietosamente la crescita di un problema molto serio”, aggiunge Caldart.

Il Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto, attivo dal 2015, si trova sotto il municipio e dispone di un accesso dedicato. È collegato al numero di pubblica utilità nazionale 1522 e aderisce al Coordinamento Regionale dei Centri Antiviolenza pubblici. Il servizio è gratuito e raggiungibile a questo numero: 0438569451.