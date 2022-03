Vittorio Veneto aspetta i fondi del Pnrr per il parco di Villa Papadopoli

VITTORIO VENETO - Il comune di Vittorio Veneto cerca fondi per il parco di Villa Papadopoli. L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Miatto partecipa infatti al bando per la “valorizzazione dei parchi e dei giardini pubblici”: a Vittorio Veneto potrebbero arrivare quindi i fondi del Pnrr legati a questo particolare settore.

Il comune, che rimane in attesa dell’esito del bando, avrebbe chiesto più di un milione di euro. Il parco di Villa Papadopoli è l’unico parco storico della città, e grazie ai fondi del Pnrr potrebbe essere sistemato e rilanciato.

I capitoli di spesa sono già stabiliti dal bando: i fondi potranno essere utilizzati, quindi, solo per l’area verde e non per la villa. “Una parte deve essere usata per la messa in sicurezza e per la sistemazione del verde, un’altra per l’impianto di illuminazione e per l’installazione di telecamere di videosorveglianza – spiega il primo cittadino -. Una percentuale, poi, deve essere spesa per la gestione del parco”.