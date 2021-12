Vittorio Veneto, arrivano i nuovi contatori: "Intervento gratuito, gli addetti hanno un tesserino identificativo"

VITTORIO VENETO - Sono in corso a Vittorio Veneto le operazioni di installazione degli Open Meter, i contatori elettronici di seconda generazione. In accordo con l’amministrazione comunale, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione sta procedendo all’attività di posa e di attivazione di circa 18.000 nuovi contatori di seconda generazione. Dopo questo intervento verranno installati circa 580.000 nuovi contatori in tutta la provincia di Treviso. La data relativa al singolo intervento sarà comunicata tramite avvisi esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso degli immobili interessati dalla sostituzione.

L’intervento è completamente gratuito e i clienti non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione. "Queste azioni si aggiungono alle iniziative già adottate nello svolgimento dell’attività da E-Distribuzione per tutelare la cittadinanza: oltre al tesserino identificativo dotato di fotografia in possesso di ogni operatore, i clienti hanno infatti a disposizione un ulteriore strumento per la verifica dell’identità dell’addetto alla sostituzione, a cui è possibile chiedere di generare un codice pin che, chiamando il numero verde 803 500 (selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su app o sul sito web E-Distribuzione, consente di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione", spiega la società.