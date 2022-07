Vittorio Veneto, arriva il contributo per pagare il doposcuola: fino a 200 euro per ogni figlio

VITTORIO VENETO - Il comune di Vittorio Veneto stanzia 30.000 euro di contributo una tantum, a sostegno delle spese affrontate dalle famiglie per la frequenza al doposcuola. Il contributo è destinato agli alunni residenti a Vittorio Veneto, iscritti alle scuole primarie e secondarie di I° grado statali. Andrà alle famiglie dei ragazzi che utilizzano il doposcuola organizzato all’interno della scuola stessa o in altre sedi purché il doposcuola sia previsto all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo.

«Per la Prima volta - spiega Antonella Caldart, Assessore alle politiche scolastiche e per la famiglia - il Comune viene incontro ai genitori con bambini che frequentano i doposcuola: infatti se le più recenti linee guida nazionali per le politiche a favore della famiglia, della conciliazione dei tempi lavoro-famiglia e delle pari opportunità pongono come obiettivo l’allargamento del tempo pieno a tutte le scuole del Paese, la realtà dei fondi a disposizione per il Personale scolastico impedisce l’attuazione di questo servizio e molte famiglie si trovano a dover ricorrere a servizi aggiuntivi ed onerosi come il doposcuola . Il tempo pieno garantirebbe ai bambini di vivere la scuola in tutte le sue dimensioni come vero luogo di crescita, risolvendo anche problemi organizzativi alle famiglie. Abbiamo locali scolastici moderni, dotati di spazi anche esterni ampi, ma mancano le risorse per garantirne l’apertura continuativa. Un Paese che non investe sui propri bambini non ha futuro. Questo contributo vuole essere quindi un segnale (piccolo, certamente, ma concreto e fatto nell’ambito delle nostre possibilità economiche) verso la Famiglia che riteniamo il fulcro della linfa per la nostra società.»

L’importo del contributo varierà a da un massimo di 200 euro per ogni figlio a un minimo di 100 euro - sempre per ogni figlio - a seconda della fascia ISEE allargata fino a 40.000 euro. Gli interessati possono presentare domanda fino al prossimo 15 settembre 2022, compilando l’apposito modulo on line sul sito del Comune di Vittorio Veneto. Alla domanda dovranno essere allegati una copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità, una copia dell’ISEE e copia della documentazione di spesa. OT