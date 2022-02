VITTORIO VENETO - A Vittorio Veneto arriva il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, progetto che nasce dalla stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e la scuola Lorenzo Da Ponte.

“L’obiettivo è quello di educare le giovani generazioni alla partecipazione democratica e civica, riconoscendo il valore educativo di un progetto che coinvolge direttamente gli studenti – spiega l’assessore Antonella Caldart -. Un modo per restituire a ragazzi e ragazze il valore di essere cittadini a tutti gli effetti. Non secondario il sostegno di noi adulti, amministratori e insegnanti in primis, nello svolgere il ruolo di facilitatori, disponibili all’ascolto e all’analisi delle proposte che verranno”.

Mercoledì 9 febbraio la sede della scuola Da Ponte ospiterà il primo momento ufficiale, l’elezione dei 13 consiglieri che parteciperanno a questa esperienza biennale. In una fase successiva gli eletti nomineranno la giunta del consiglio dei ragazzi. “Sarà mia cura chiedere al Presidente del Consiglio di organizzare l’insediamento del CCR nella sala consiliare comunale, alla presenza dei rappresentanti del nostro Consiglio Comunale, per dare massima ufficialità al lavoro dei ragazzi. Credo sia importante dare visibilità al progetto perché, anche in un’ottica di peer education e di sana emulazione, altre scuole vi si avvicinino”, conclude l’assessore Caldart.

Sono numerose le idee che verranno messe sul piatto dall’organo rappresentativo dei giovani: un club artistico-letterario, momenti sportivi, proposte ecologiche, attività per favorire l’inclusione sociale e iniziative rivolte ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia.