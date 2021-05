Vittorio Veneto aiuta le imprese durante la pandemia: quasi un milione di euro in finanziamenti agevolati

VITTORIO VENETO - Il comune e le associazioni di categoria aiutano gli imprenditori, colpiti dalla crisi causata dal Covid-19. Grazie all’azione congiunta dell’amministrazione, di Confartigianato e di Cna, infatti, le imprese (micro e piccole) avranno a disposizione quasi un milione di euro in finanziamenti agevolati.

Il consiglio comunale, lo scorso 4 maggio, ha approvato la variazione di bilancio che prevede un contributo di 70mila euro per i confidi di garanzia.

I consorzi, invece, potranno mettere a disposizione mezzo milione di euro per garanzie che andranno a coprire il 50% del finanziamento. Grazie alla convenzione presentata oggi, le imprese potranno chiedere finanziamenti contro garantiti dai consorzi per importi fino a 30 mila euro, rimborsabili in 72 mesi con 24 mesi di preammortamento.

“Le banche aderenti all’operazione si impegneranno a fornire il denaro al tasso agevolato dello 0,7%”, spiegano le associazioni di categoria. Il consiglio comunale di Vittorio Veneto, inoltre, ha approvato lo “sconto” sull’Imu: per i proprietari che abbassanno l’affitto a negozi, pubblici esercizi e laboratori, infatti, l’aliquota passa dal 10 al 5 per mille per tutto il 2021.

I proprietari, però, devono ridurre il canone annuo di locazione calcolando il doppio del risparmio garantito dall’abbassamento dell’Imu: se si risparmiano, per esempio, 500 euro, l’affitto viene ridotto di mille euro.