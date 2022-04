Vittorio Veneto, agriturismi e ristoranti pieni per Pasqua: "Tutto full, alcuni hanno dovuto rifiutare prenotazioni"

VITTORIO VENETO - Agriturismi e ristoranti fanno registrare il tutto esaurito per Pasqua. Lo conferma Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto: “A parte qualche caso isolato, sono tutti full. Alcune attività hanno dovuto addirittura rifiutare alcune prenotazioni. Il bilancio è molto positivo”.

“Dopo due anni di stop la gente ha voglia di muoversi – commenta ancora il numero uno di Ascom -. Magari si muove meno durante la settimana, ma non rinuncia alle festività. Dopo un periodo molto duro, per i pubblici esercizi questi dati sono consolanti. Il bel tempo è fondamentale e aiuta la gente a uscire”.

La “ripresa” sta coinvolgendo anche le agenzie di viaggi. “Per Pasqua e per il ponte del 25 aprile tante persone hanno optato per capitali e città europee: Amsterdam, Berlino, Barcellona, Valencia, Siviglia – fanno sapere dall’agenzia Giuchina Tour di Vittorio Veneto -. Qualcuno ha scelto anche Napoli e Palermo”. Per viaggiare all’estero non è più necessario sottoporsi al tampone, e anche per questo tante persone hanno scelto di trascorrere un weekend in qualche città europea.