Vittorio Veneto, aggrediscono a sprangate dei ragazzi, distruggono una macchina e fuggono

VITTORIO VENETO - Incredibile episodio in serata a Vittorio Veneto, nei pressi della chiesa di Sant’Andrea. Verso le 22:00 di lunedì 17 ottobre due ragazzi, probabilmente di origine magrebina, avrebbero aggredito un altro giovane: tutti e tre sarebbero sui vent’anno o poco più.

L’uomo è finito a terra e non riusciva a muoversi. I due aggressori si sono momentaneamente allontanati, per poi tornare con un forcone, una mazza da baseball e un’accetta di ferro, come segnalato da dei passanti.

Hanno gravemente ferito alla testa un contendente e nella colluttazione sarebbero rimasti feriti altri due giovani accorsi per aiutare il primo aggredito. Uno dei tre pare fosse di nazionalità albanese.

Tutti gli oggetti utilizzati per il raid sono poi rimasti davanti ad un’osteria nelle vicinanze, l'osteria al Ponte. Non contenti, gli aggressori avrebbero preso a mazzate un furgoncino Fiat di colore blu parcheggiato nelle vicinanze, sotto ai condomini. Infine se la sono svignata in auto.

A quel punto gli aggrediti hanno cercato di rialzarsi in piedi: sono saliti su una Mercedes di colore grigio e lungo via Antonello Da Serravalle hanno cercato di dileguarsi.

Hanno però passato l’incrocio con il semaforo, sembrerebbe rosso, e sono finiti addosso a una Volkswagen Polo con all’interno due signore anziane che stavano transitando in quel momento, e sono rimaste ferite. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del Suem con automedica per soccorrere in tutto cinque persone: le due donne e i tre ragazzi aggrediti in precedenza.

Uno di loro sanguinava copiosamente dalla testa. Nessuno dei malcapitati sarebbe in pericolo di vita.

Accorse anche due pattuglie, una dei Carabinieri e una della Polizia di Stato, come segnalato dai testimoni presenti. In queste ore stanno cercando di ricostruire nei particolari quanto accaduto e risalire all’identità degli aggressori.

I tre giovani, bloccati dai Carabinieri, sono attualmente piantonati presso l'ospedale Conegliano. Nella notte sono in corso le ricerche ulteriori dei partecipanti alla lite. In corso la raccolta di testimonianze e accertamenti su responsabilità e dinamica della vicenda in corso a cura Carabinieri Vittorio Veneto in collaborazione con quelli di Conegliano.