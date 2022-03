Vittorio Veneto, addio a suor Raffaella: direttrice del Ciofs, era conosciuta in tutta Italia

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto piange Suor Raffaella, direttrice del Ciofs/Fp. In città era molto conosciuta e apprezzata. In passato, per oltre 30 anni, aveva macinato chilometri in bici per contattare i più importanti imprenditori del vittoriese e del coneglianese. Il suo obiettivo era quello di trovare un impiego ai giovani. Per questo era stata ribattezzata “Suor Lavoro in bici”. La sua storia era conosciuta in tutta Italia: anche “Porta a Porta”, lo storico programma condotto da Bruno Vespa, le aveva dedicato un servizio.

Originaria di Valdagno, Suor Raffaella Soga era arrivata a Vittorio Veneto nel 1983. Era la direttrice del centro di formazione superiore Ciofs di viale Cavour: molto attiva e impegnata, era una vera e propria innovatrice. Circa vent’anni si era messa in contatto con delle aziende di Dublino per organizzare degli stage all’estero, che a quel tempo praticamente non esistevano. Suor Raffaella aveva formato centinaia di giovani ed era riuscita a trovare un lavoro a tante persone. Anche per questo l’Ascom di Vittorio Veneto oggi ha diffuso un messaggio di cordoglio, ricordando la religiosa e la sua vicinanza al mondo del lavoro e della formazione.