Vittorio Veneto: addio a Gabriella Marin, un pezzo di storia di Ceneda

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto piange Gabriella Marin, un pezzo di storia di Ceneda e della città. La donna si è spenta all’età di 82 anni. Per decenni aveva venduto il pane nello storico panificio di via Cosmo, e per questo era molto conosciuta in città.

Cortese e gentile, aveva aiutato il marito e il cognato nella gestione dell’attività, divenuta negli anni un punto di riferimento per tanti vittoriesi. Gabriella lascia i figli Roberta e Alessio.

Il funerale sarà celebrato martedì 8 novembre alle 15 nella cattedrale di Ceneda. Questa sera, alle 19.30, sarà recitato il rosario. OT