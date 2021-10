Vittorio Veneto, 30 studenti sbagliano autobus e vengono multati

VITTORIO VENETO - “Chiediamo che le multe vengano annullate, in quanto si è trattato di un errore collettivo e non di un errore di una o due persone”. E’ l’appello lanciato da uno studente, che ieri è stato multato per essere salito sull’autobus “sbagliato”.

“Circa 30 studenti sono saliti su un autobus su cui non era riportato il numero di linea – spiega il giovane -. C’era solo la scritta “istituti vari”, cosa mai accaduta prima. Dopo circa 200 metri, alla fermata Foro Boario, sono saliti quattro controllori”. Nessuno degli studenti era in possesso dell’abbonamento per il prolungamento scolastico: tutti, invece, avevano solo un abbonamento extraurbano.

“Le sanzioni saranno inviate a casa degli studenti – spiega ancora il ragazzo -. Secondo noi però la multa, che è stata fatta a tutti i passeggeri dell’autobus, è ingiusta. Pensavamo che fosse un semplice autobus urbano, mezzo che può essere utilizzato con l’abbonamento extraurbano, e non una navetta scolastica”.

“I ragazzi hanno utilizzato un servizio di prolungamento scolastico che richiede abbonamento come da tariffario pubblico”, fa sapere Mom, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico.