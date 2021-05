Vittorio Veneto, 20 settimane di cantiere lungo la A27: ecco come cambia il traffico

VITTORIO VENETO - Traffico (parzialmente) rivoluzionato dai lavori lungo la galleria del Monte Baldo sulla A27. Questa mattina, in Prefettura, si è tenuto il vertice tra il comune di Vittorio Veneto, Autostrade per l’Italia, Anas, la Provincia e le forze dell’ordine, per trovare una soluzione in grado di limitare i disagi al traffico.

Il cantiere – che interesserà la galleria che porta i veicoli dal casello di Vittorio Nord a quello di Vittorio sud – interesserà la “canna” per circa 20 settimane, a partire da questo mese. La galleria verrà chiusa completamente in direzione sud, mentre nella “canna” gemella (quella con direzione nord) rimarrà istituito il doppio senso di marcia. Per ridurre al minimo le code, soprattutto durante il controesodo dei fine settimana, è stata trovata una soluzione che coinvolge più punti della città.

La soluzione prevede la chiusura, durante il sabato e la domenica, dei caselli di Fadalto e Vittorio Nord (solo in entrata). Il traffico verrà “frammentato” verso la Feltrina, la Vallata e Cappella Maggiore, con una serie di deviazioni. Nessuna variazione, invece, per casello di Vittorio Veneto sud. Come ha anticipato il sindaco Antonio Miatto, la soluzione potrebbe essere introdotta già nel prossimo fine settimana.

“La galleria è già chiusa – spiega il primo cittadino -. Ora il cantiere può partire”. Per migliorare le condizioni del traffico, inoltre, si interverrà anche sulla rotatoria di via Matteotti, all’altezza dell’Emisfero.

“Verrà rimpicciolito il centro, per permettere a due auto di passare contemporaneamente”, spiega ancora il sindaco.