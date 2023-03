Vittorio Dance Festival 2023.

Concorso Internazionale di Danza pensato per dare opportunità ai giovani danzatori. Organizzato da A.s.d. Dance Up di Vittorio Veneto, si svolgerà nelle due giornate di sabato 18 e Domenica 19 Marzo 2023 presso il Teatro “Lorenzo da Ponte” di Vittorio Veneto (TV) in Via Martiri della Libertà, 36.