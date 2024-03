Vittorio Atletica, Allievi vicecampioni d'Italia

VITTORIO VENETO - Vittorio Atletica sul podio tricolore. La società trevigiana ha conquistato uno splendido argento sui prati di Cassino (Frosinone), dove nel weekend sono stati assegnati i titoli italiani individuali e di società di corsa campestre. Per Vittorio Atletica un secondo posto da incorniciare, arrivato nella categoria allievi: l’unica medaglia vinta a Cassino da un club veneto nei campionati di società. Il risultato è frutto dei piazzamenti di Francesco Tittonel (20°), Andrea Pol (26°) e Marco Da Re (40°), con Giorgio De Bortoli (131°) a completare l’ottima prova del quartetto di atleti allenati da Marco Meneghel grazie anche ai consigli dell’esperto tecnico Sergio Meneghin.

Vittorio Atletica è partita per Cassino con la speranza di un podio tricolore, dopo le ottime prove fornite ai campionati regionali, dove Tittonel ha vinto il titolo individuale nella gara di Borgo Valbelluna e Pol si è aggiudicato la vittoria nella prova conclusiva di Grumolo delle Abbadesse. E i prati laziali, sui 5 km della gara allievi, con circa 260 atleti al via, non hanno smentito le attese: il titolo italiano è andato ai piemontesi della Sport Project Vco (28 punti), mentre Vittorio Atletica è andata ad occupare la piazza d’onore (86 punti), precedendo in volata - su un totale di oltre 60 società classificate - Siracusatletica (89) e l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi (91). Gli applausi, in casa di Vittorio Atletica, non si sono però fermati qui. Nicolas De Lorenzi è giunto 17° nella gara juniores (15° se consideriamo gli atleti in lizza nel campionato di società), dove Vittorio Atletica ha schierato anche i gemelli Andrea Uliana (143° nella classifica del campionato italiano individuale) e Fabio Uliana (183°). Giulia Giambalvo si è piazzata 105^ nella gara allieve e la sorella Anna, con un ottimo 46° posto nella classifica cadette, ha contribuito allo splendido argento di squadra vinto dalla rappresentativa veneta under 16 nel campionato italiano femminile per regioni.

Nella foto: la squadra allievi vincitrice dell’argento nel campionato italiano di società