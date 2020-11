A Vittorio arrivano 3 nuovi box per autovelox

VITTORIO VENETO – Nuovi box per autovelox in arrivo in città. La giunta ha dato il via libera all’acquisto di nuovi box dissuasori di velocità ed ha individuato le strade in cui installarli.

I box arriveranno con il nuovo anno in via Aleardi, in via Duca d’Aosta e in via Martel, dunque nei quartieri di San Giacomo di Veglia e di Santi Pietro e Paolo.

L’installazione segue le richieste, ormai numerose, che i cittadini hanno fatto all’amministrazione comunale dopo che nei mesi scorsi sono stati installati i primi box arancioni in città che, a rotazione, ospitano l’autovelox. I residenti delle tre vie hanno lamentato poca sicurezza stradale legata al fatto che molte auto non rispettano il limite della velocità.