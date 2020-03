Vittorio, 5 dipendenti comunali in quarantena. La donna positiva sta meglio

VITTORIO VENETO – Cinque dipendenti comunali in quarantena, non sei come comunicato ieri, sabato. E la donna di Longhere positiva al Coronavirus sta meglio, tanto che potrebbe essere dimessa dall’ospedale già nelle prossime ore per proseguire la terapia a casa. Domani, lunedì, uffici comunali regolarmente aperti, con accesso previo appuntamento telefonico così come avviene ormai da due settimane.

«Il nuovo decreto firmato oggi, 8 marzo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri è entrato in azione come un pugno nello stomaco – commenta il sindaco Antonio Miatto -. Ad esempio un errore che i supermercati vengano chiusi il sabato e la domenica: in queste ore assistiamo ad una ressa di chi vuole fare scorte temendo i nuovi provvedimenti restrittivi. E poi uno dei problemi principali per una città come la nostra di confine (con la provincia di Belluno e con quella di Pordenone che non sono zona rossa ndr) sono gli spostamenti per il lavoro. Di questo ne parleremo alle 14 di oggi (domenica) in provincia a Treviso dove tutti i sindaci sono stati convocati: vediamo di poter chiarire molti dei dubbi emersi da questo nuovo decreto».

Intanto migliorano le condizioni della donna risultata positiva al Covid-19 a seguito del tampone e ricoverata nell’ospedale di Vittorio Veneto. «La signora sta bene – aggiorna il sindaco – e probabilmente finirà la terapia a casa, dunque nelle prossime ore potrebbe anche essere dimessa».

La donna lavora per una ditta di pulizie che esegue questo servizio anche per il comune di Vittorio Veneto. E nei giorni scorsi la signora era al lavoro negli uffici comunali di piazza del Popolo, del Quadrilatero e del vicino Rione 66.

«I dipendenti in quarantena perché entrati in contatto con la donna sono cinque, il sesto era un falso allarme. Stanno tutti bene. – chiarisce Miatto -. Si tratta di dipendenti della polizia locale, della biblioteca e dell’anagrafe. Oggi come amministrazione abbiamo deciso come muoverci e provvederemo ad una sanificazione straordinaria degli uffici in cui la signora aveva lavorato, oltre a fornire ai nostri dipendenti tutte le raccomandazioni del caso. Gli uffici comunali domani, lunedì, saranno regolarmente aperti».