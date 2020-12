Vittorio: 289 positivi a casa, 27 ricoverati in ospedale e 9 in rsa

VITTORIO VENETO – «I numeri dei positivi a Vittorio Veneto sono in aumento. E la gente ha capito che la situazione si sta facendo più seria». È il sindaco Antonio Miatto a fare il punto sulla situazione della pandemia in città.

«A lunedì – dettaglia Miatto – i positivi a casa erano 289, i ricoverati in ospedale 27 e i positivi in rsa 9. Mai prima d’oggi, nemmeno in primavera, abbiamo avuto simili numeri. L’incidenza dei positivi al Covid-19 sulla popolazione è salita all’1,2%, fino a qualche settimana fa era dello 0,75% con divario notevole con il resto della provincia, con media provinciale ora salita a un 1,80% circa».

Il virus oggi è molto presente tra la popolazione vittoriese, dall’altro – mette in luce il sindaco - «in primavera si contavano molti più morti. Il dato positivo è che al momento anche in rsa la gran parte delle persone colpite dal coronavirus guarisce e molte non hanno nemmeno dei sintomi».

Nell’ospedale di Vittorio Veneto sono 112 i ricoverati e 7 i pazienti che occupano i posti letto in terapia intensiva su un totale di 8 disponibili.