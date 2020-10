Vittorio, 1 novembre: confermati i riti di suffragio nei cimiteri

VITTORIO VENETO – Confermate le funzioni nei due maggiori cimiteri della città domani, domenica 1 novembre, in occasione di Ognissanti. A presiederle sarà il vescovo Corrado Pizziolo. Il sindaco Antonio Miatto ha dato il via libera. Alle 14.30 monsignor Pizziolo presiederà il rito di suffragio per i defunti nel cimitero di Sant’Andrea, alle 15.30 a Ceneda. Obbligatoria per tutti i presenti la mascherina e il distanziamento interpersonale.

Il vescovo ha reso noto che “stando alle ultime normative del Governo e alla circolare della Cei, le celebrazioni nei cimiteri non sono proibite, a patto che avvengano nel rispetto delle regole di distanziamento e delle norme igienico-sanitarie. Dal momento però che è assolutamente inopportuno fare processioni, ogni parroco decida se orientarsi a fare le celebrazioni liturgiche in chiesa o in cimitero. Circa quest’ultima possibilità, va tenuto conto che le aree cimiteriali sono di competenza comunale. In considerazione del rischio di assembramenti, si prenda pertanto contatto con i sindaci al fine di valutare l’opportunità”.