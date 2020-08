Vittorio, è morto Dino Beghetti

VITTORIO VENETO – Storico commerciante, fondatore di Ascom Vittorio Veneto e della Nottoli Nuoto, oltre che ideatore degli impianti sportivi in Pian Cansiglio: all’età di 93 anni è venuto a mancare domenica pomeriggio il ragioniere Bernardo, per tutti Dino, Beghetti. Volto del commercio e dello sport vittoriese, conosciuto ed apprezzato per la sua cortesia e signorilità, è morto per le conseguenze di una caduta in casa in cui si era rotto il femore, anche se all’indomani dell’incidente aveva manifestato una positiva ripresa.

Prima di approdare al mondo del commercio, dopo gli studi commerciali Beghetti lavorò alla Casa del Fascio, quindi al Lanificio Cerruti dove rimase, da responsabile amministrativo, fino alla pensione. I vittoriesi lo ricordano però al timone delle attività commerciali gestite con la moglie Fausta, titolare della omonima boutique in viale della Vittoria, accanto alla quale Dino rilevò una sessantina di anni fa il negozio Tuttosport, ora portato avanti dai figli Paolo e Cristina nella nuova sede di via Celante.

Con Giuseppe Manzoni fu tra i soci fondatori dell'Associazione Commercianti vittoriese, di cui è stato a lungo consigliere e revisore dei conti.

Beghetti aveva una grande passione per lo sport. Con Franco Della Libera fondò gli impianti di risalita Col Dar in Pian Cansiglio. Su idea della moglie Fausta - da sempre ispiratrice delle iniziative poi brillantemente realizzate da Dino - seguendo per anni lo sci Club Nottoli Vittorio Veneto, lanciò le vacanze del ponte di Sant'Ambrogio a San Vigilio di Marebbe. Quindi, sempre su spunto di Fausta, volle affiancare allo sci Nottoli un'altra Nottoli, per il nuoto, che fondò assieme a Mario Casagrande. Il duo Beghetti-Casagrande ha portato la società natatoria vittoriese ai massimi livelli. Da presidente onorario, Beghetti ha continuato a frequentare la piscina fino a pochi anni fa.

Lascia i figli Angelo, Paolo e Cristina.