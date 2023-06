CAORLE, PREVENZIONE ONCOLOGICA E RUGBY

SABATO E DOMENICA PRESSO IL LIDO WHITE OASI

Prevenzione oncologica gratuita. Anche in spiaggia si può, con Specchio d’Italia, la fondazione vicina al Gruppo Editoriale GEDI. Sabato 1 e domenica 2 luglio (dalle 10 alle 19) Caorle ospiterà la seconda tappa del “Vittoria For Women Tour“, un viaggio itinerante organizzato da Vittoria Assicurazioni con la Federazione Italiana Rugby e la Fondazione Specchio d’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione oncologica femminile. Nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, presso il White Oasis sarà presente lo “SpecchioBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà una visita senologica gratuita nei due ambulatori, presidiati da medici specialisti. Sarà anche possibile, su base volontaria, contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo da adibire a questo tipo di visite. La prima tappa del tour è stata a Marina di Ardea, in provincia di Latina, dove sono state visitate circa 150 donne, circa il 3% delle quali sono state invitate ad approfondimento diagnostici presso le strutture pubbliche. “Siamo consapevoli – ha spiegato Angelo Conti, vice presidente operativo della fondazioni – che cogliere i primi segnali di una malattia così insidiosa, possa molto spesso consentire di salvare vite umane”. L’evento all’insegna della prevenzione unirà, però, anche musica e sport. Sulle note delle hit del momento trasmesse da RTL, adulti e bambini, affiancati da esperti e giocatori, avranno, infatti, l’opportunità di imparare le tecniche del rugby e i sani valori che lo caratterizzano, in un’esperienza di gioco unica.

Specchio d’Italia è una fondazione con sede a Milano ed uffici operativi a Roma e Torino. Si è recentemente impegnata in sottoscrizioni a favore dei profughi ucraini (gestendo tre villaggi profughi all’interno dio quel paese), dei terremotati siriani e turchi nell’area di Antiochia (febbraio 2023) , degli alluvionati delle Marche (settembre 2022) e di quelli dell’Emilia Romagna (giugno 2023). Info: www.specchioditalia.org