Vittori Veneto: moto contro ambulanza

VITTORIO VENETO - Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica, a Vittorio Veneto.

Lo schianto si è verificato pocodopole 17:00 tra una motocicletta con in sella due persone e un'ambulanza: è avvenuto all'incrocio tra via Rizzera e via del Lavoro.

Pare che l'ambulanza fosse transitata a sirene spiegate mentre stava eseguendo un servizio d'urgenza. I due ragazzi in moto si stavano dirigendo a Carpesica.

Sul posto un'altra ambulanza e un'automedica per i primi soccorsi e anche l'elisoccorso che si è calato nello spiazzo vicino al supermercato Ca'Doro. Ad avere la peggio il ragazzo alla guida, rimasto immobile sull'asfalto: è stato elitrasportato a Treviso. La ragazza che era con lui invece non ha mai perso conoscenza. Hanno rievato il sinistro gli agenti della Polizia locale di Vittorio Veneto: importanti i disagi al traffico, in quel momento intenso.

Si tratta dell'ennesimo incidente a questo incrocio nelle ultime settimane (sulla questione leggi i link qui sotto).

