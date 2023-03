La vittima nelle Piccole Dolomiti era un agente di polizia locale

VICENZA - La vittima dell'incidente in montagna sulle Piccole Dolomiti nel vicentine è un agente della della polizia locale Nord Est Vicentino in servizio a Thiene (Vicenza). A perdere la vita il 26enne Andrea Callegaro residenti a Schio (Vicenza). Sotto choc la fidanzata del giovane che era in cordata con il ragazzo, una 25enne di Piovene Rocchette, che ha assistito alla caduta non potendo far nulla precipitando anche lei per alcuni metri e riportando diverse ferite che ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza.

LEGGI ANCHE