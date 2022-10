Vittima di un incidente in moto: Sernaglia in lutto per Andrea, fresco ingegnere

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - È in lutto la comunità di Sernaglia, dove abitava Andrea Simeon, il 26enne che ieri, domenica, ha perso la vita ieri in una gara di motocross a Mantova.

Il ragazzo era tesserato col Moto Club Tre Pini di Montebelluna da quando aveva nove anni.



Figlio unico, abitava col papà Remo, impiegato nel settore dell’impiantistica, e la mamma Susy. Diplomato all’Isiss Verdi di Valdobbiadene, di recente si era laureato all’università di Trento, dove aveva trovato subito lavoro come ingegnere.



Nei fine settimana tornava in Veneto per la sua attività di motociclista: infatti la moto era la sua passione: domenica ieri era impegnato nell’ultima gara del campionato veneto Nord-Est e oggi avrebbe dovuto tornare a Trento per riprendere il lavoro.



Ieri la tragedia che ha spezzato la sua giovane vita. OT

