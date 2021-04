Vitello nasce con due teste, sta bene VIDEO

MACEDONIA - Ha due teste, due bocche, quattro occhi. Ma nonostante questa malformazione sta bene. E’ un vitellino speciale quello nato nel villaggio di Lažec, nella Macedonia del Nord, al confine con la Grecia. Qualche giorno fa l’allevatore Vasko Petrovski, sentendo una delle sue mucche Holstein di razza francese che emetteva le grida tipiche del parto, è corso nella stalla e ha trovato il vitello con due teste appena nato. Ha chiamato subito il veterinario, il quale dopo aver visitato l’animale l’ha dichiarato sano.

Il vitello ha un solo cervello quindi quando mangia da una bocca, l’altra fa lo stesso movimento. Il proprietario si è subito innamorato della creatura e ha dichiarato di volerla tenere con sè finché questa vivrà.

Il fenomeno è chiamato “Dicefalia” ed è descritta come una forma speciale di gemelli siamesi. La cellula uovo nell'utero non si divide completamente, a seguito della quale i corpi dei gemelli identici si fondono insieme. Qualche anno fa, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è verificato un caso simile in Austria. Un vitello con due teste, due nasi e quattro occhi è nato a Stroheim nel 2012. All'inizio il vitello stava bene, ma circa due settimane dopo il parto, è morto improvvisamente durante la notte.