Vit nuovo comandante Frecce Tricolori, subentra a Farina

UDINE - Un simbolico "passaggio di consegne" in volo ha preceduto martedì alla base aerea di Rivolto (Udine) la cerimonia di avvicendamento al Comando della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan), tra il comandante uscente, tenente colonnello Gaetano Farina, e il nuovo comandante, tenente colonnello Stefano Vit.



I due piloti, assieme al resto della formazione, hanno effettuato una serie di evoluzioni fino ad arrivare al momento in cui Farina si è separato dalla formazione, lasciando i gregari al comando di Vit.

Un'acrobazia "rara" per il programma delle Frecce Tricolori, che viene eseguita solo in occasione del cambio di comando.

La cerimonia, che si è svolta nell'hangar del 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico, è stata presieduta dal Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Forze da Combattimento e della prima Regione Aerea.

Nel suo discorso di commiato - riporta una nota - Farina ha ripercorso "l'emozione dei numerosi anni trascorsi nelle fila della Pan, iniziati nel 2009 come gregario, poi come Capo formazione e infine, dal 2018, quale Comandante" e ha ricordato "con particolare commozione l'Abbraccio Tricolore, simbolo di unione e speranza per tutti gli italiani nel difficile momento del lockdown".



Vit, 24/o Comandante delle Frecce Tricolori, si è detto "onorato e conscio della responsabilità che lo attende e ha voluto rivolgersi in particolare ai militari delle Frecce Tricolori, con i quali, ha affermato, "scriveremo insieme un altro capitolo di questa meravigliosa avventura, lo scriveremo aiutandoci reciprocamente, condividendo i successi e sostenendoci l'un l'altro di fronte alle difficoltà, sempre a testa alta".