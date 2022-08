SPAZIO SOLIDO ospita la tappa trevigiana di Vista Veneto, una raccolta di elaborazioni grafiche realizzate da 16 artisti emergenti dedicate alla storia, alla ricchezza gastronomica e geografica del Veneto.

La mostra, curata dalla galleria veneziana Garance&Marion, farà tappa in tutte le maggiori città del Veneto per far emergere nei cittadini la consapevolezza di come gli artisti – italiani ed europei - interpretano la nostra regione, in un insieme di opere diverse ma armoniose tra loro. Proprio come la ricchezza del Veneto: una regione privilegiata per secoli dalla gastronomia, ma soprattutto da una straordinaria ricchezza di materie prime che favorisce una produzione di qualità.

La scelta di privilegiare le arti grafiche è perché esse spesso sono associate esclusivamente alla pubblicità e all’arte della comunicazione: con questa mostra si vuole portare i giovani talenti emergenti alla luce della scena artistica italiana, in una esposizione vivace, calorosa e accessibile che faccia rivivere le varie tecniche di stampa ancestrali che sono ancora molto vive a Venezia. La galleria Garnce&Marion è infatti lontana dallo schema tradizionale della galleria d’arte: è un vero luogo di convivialità dove veneziani, studenti o semplici passanti si incontrano per condividere, scambiare, studiare e coltivare le loro idee intorno alle opere dei nostri artisti rappresentati.

Il vernissage della mostra sarà venerdì 2 settembre alle 18.30; successivamente la mostra sarà visitabile fino al 18 settembre, dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00.

Il concept

Non è un caso che, dopo secoli di storia, la cucina veneta esprima le influenze più diverse, mescolando ricette e sapori della cultura ebraica e austriaca, di Venezia e dell’entroterra, aggiungendo altre influenze, per esempio da Mantova e Brescia. Inoltre, la gastronomia dei veneziani riflette la geografia della regione, con i suoi paesaggi variegati, capaci di differenziare, nello spazio di pochi chilometri, le Alpi dalla pianura, le colline dai fiumi, i boschi dal mare. L’offerta culinaria è eccezionalmente varia: formaggi e salumi saporiti, frutta e verdura, carni d’allevamento e selvaggina, pesce d’acqua dolce e di mare. Per quanto riguarda il vino, da Treviso al Piave, da Pramaggiore al Padovano, dalle colline alle pianure, la qualità dei vini è famosa nel mondo. Un panorama di alta qualità che ha ottenuto un riconoscimento significativo negli ultimi decenni. Ogni prodotto ha il suo marchio di riconoscimento, che certifica che soddisfa determinati parametri. Per esempio, gli asparagi bianchi di Cimadolmo, le ciliegie di Marostica, i fagioli di Lamon, il radicchio rosso di Treviso, il radicchio variegato di Castelfranco Veneto o il riso Vialone nano di Verona sono tutti prodotti IGP (indicazione geografica protetta). Asiago, Grana Padano, Montasio, Monte veronese, Provolone Valpadana, Prosciutto Veneto, olio extravergine di oliva del Garda, olio extravergine di oliva del Veneto e soprèssa vicentina sono prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta). Insomma, il Veneto ispira non solo le vostre papille gustative ma anche le produzioni dei nostri artisti; È il vostro turno di ubriacarvi con un paesaggio reale o sognato della regione Veneto.

SPAZIO SOLIDO è una galleria e casa editrice dedicata all’architettura che sorge nel cuore della città di Treviso. Nasce nel maggio 2018 dalla volontà di un gruppo di architetti di portare avanti un dibattito culturale, scientifico e concreto sui temi della cultura contemporanea. SPAZIO SOLIDO è uno spazio neutrale, un contenitore dove incontrarsi e costruire progetti e teorie per e sulla città, una formulazione che assume differenti connotati modificandosi in relazione a chi lo alimenta. SPAZIO SOLIDO è autoalimentato e sostenuto da molti amici e aziende, tra le quali: Acqua Design, AD Arredamenti, Baggio Impianti Idraulici, Fabbio Design, Glip, Metodo, Natura Legno, Pilon Elettroimpianti.