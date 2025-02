Visite per il rinnovo della patente senza la ricevuta: evasione stimata in 500mila euro

TRIESTE - La Compagnia della Guardia di Finanza di Muggia (Trieste), ha individuato e successivamente sottoposto a controllo sei medici operanti nel comprensorio triestino nel settore delle prestazioni sanitarie. Migliaia di certificati per il rilascio/rinnovo delle patenti emessi dai medici senza la relativa documentazione fiscale, per un'evasione complessiva stimata in circa 500 mila euro. Attraverso l’attività ispettiva tributaria i finanzieri, partendo dal confronto tra i redditi dichiarati ed il numero dei certificati rilasciati, hanno immediatamente riscontrato palesi profili di irregolarità. Sono quindi scattati gli accertamenti fiscali ed i risultati non si sono fatti attendere: a fronte di 60 mila certificati rilasciati nell'arco di 5 anni, i professionisti non ne avevano dichiarati all'Erario oltre 15 mila.



Dalle approfondite analisi contabili e documentali è stato evidenziato come gli stessi, in numerose occasioni, durante le visite effettuate per il rinnovo delle patenti, ovvero per il sostenimento dell’esame di guida, abbiano sistematicamente omesso di certificare fiscalmente i compensi percepiti. Più nello specifico, dalla capillare disamina e comparazione effettuata tra i dati obbligatori comunicati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le parcelle emesse dai professionisti, sono emerse numerose prestazioni effettuate completamente in “nero” senza rilascio del previsto documento fiscale.



L’intervento svolto dal Reparto si inquadra nell’ambito dei compiti attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza, in via esclusiva o preminente, dall’art. 2 del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, ed è rivolto, in particolare, al contrasto dell’evasione fiscale che inquina, anche a livello locale, l’economia legale causando spesso fenomeni di concorrenza sleale che ledono gli operatori onesti.