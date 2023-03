Visita Guidata - Fortificazioni, palazzi affrescati e Grande Guerra a Serravalle.

Serravalle è una scoperta: borgo di attraversamento fin dai tempi più remoti, si è impreziosito nel corso dei secoli di edifici, piazze ed antiche vie che raccontano del suo splendore, soprattutto rinascimentale. Anche il grande Tiziano subisce il fascino di Serravalle, tanto da dipingere l’imponente pala d’altare nel Duomo. Il viaggio nella storia si conclude tra i segni della Grande Guerra, lasciati a memoria delle drammatiche fasi finali del conflitto.

La Vostra Guida sarà Francesca Toninato

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Piazza Foro Boario, Serravalle (Vittorio Veneto) ore 15.00

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 25 persone

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a francesca.toninato@aregoladarte.info oppure un messaggio al 349.4107020

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso

La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.