Visita del Papa a Venezia, ci sarà un alzaremi al suo passaggio

VENEZIA - Domenica 28 aprile 2024 Papa Francesco si recherà in visita a Venezia. In quest'occasione è stato concesso al mondo del remo di organizzare il saluto al Santo Padre durante la sua visita di domenica prossima a Venezia. Lo annuncia Giovanni Giusto, consigliere delegato del sindaco Luigi Brugnaro per la tutela delle tradizioni.

Garantendo il rispetto del dispositivo di sicurezza imposto, le imbarcazioni tradizionali a remi potranno concentrarsi sullo specchio d'acqua antistante ai Magazzini del Sale sul Canale della Giudecca, per fare un alzaremi al passaggio del corteo di Papa Francesco, nel momento in cui dal carcere femminile della Giudecca si recherà alla Basilica della Salute per l'incontro con i giovani del Triveneto. "Invitiamo pertanto tutte le remiere e gli appassionati del mondo della voga alla veneta che intendono partecipare - è l'appello di Giusto - di radunarsi entro le ore 8.45 di domenica. Il passaggio del Corteo di Papa Francesco è previsto attorno alle ore 9.15 circa".

Il Papa visiterà il Padiglione della Santa Sede alla 60.a Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia - si recherà presso il Carcere Femminile della Giudecca, e incontrerà la comunità ecclesiale del Patriarcato di Venezia, con un programma che sarà comunicato prossimamente.