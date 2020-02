Virus, "nuovo trattamento sembra efficace"

Il numero di pazienti appena guariti dalla polmonite da coronavirus ha superato bilancio delle vittime, registrate dal 28 gennaio, e questo indica che il trattamento 'combinato' messo in campo in Cina per contrastare il virus è efficace. Lo ha annunciato oggi l'autorità sanitaria cinese. Ma come vengono trattati i pazienti?

Al trattamento sintomatico e alla terapia antivirale, è abbinato un approccio che combina la medicina tradizionale cinese e quella occidentale e alcuni trattamenti di supporto, come l'uso della ventilazione assistita, la filtrazione del sangue e l'ossigenazione extracorporea (Ecmo) per i pazienti critici. Tecniche che hanno mostrato di avere effetto, come ha spiegato Jiao Yahui della National Health Commission, in una conferenza stampa a Pechino."Abbiamo accelerato la sperimentazione e la ricerca sui metodi di trattamento nella lotta contro il virus, con l'obiettivo di applicare metodi efficaci alla pratica clinica il più presto possibile", ha detto Jiao. Potrebbero esserci delle fluttuazioni nel numero di pazienti appena dimessi e in quello dei nuovi decessi", ha aggiunto.