Il virus corre: in un giorno nella Marca quasi 100 casi positivi in più

TREVISO - Treviso continua la lotta per arginare l’emergenza del virus, ma i contagi aumentano inesorabili. Nelle ultime 24 ore , purtroppo, i contagiati sono stati ben 98. L’incremento è raddoppiato dai numeri di venerdì mattina. Ora sono 768 i trevigiani positivi al Coronavirus.



All'ospedale Ca' Foncello di Treviso le persone ricoverate sono 111, ben 19 in più in un solo girono: 44 all’ospedale di Conegliano, 27 a Vittorio veneto, 13 a Castelfranco, 11 a Montebelluna e 6 a Oderzo. Sono aumentati anche i rivorrei nelle Terapie Intensive: 18 al Cà Foncello, 11 a Conegliano, 5 a Montebelluna.



Sono 66 le persone guarite e dimesse. mentre 1.685 trevigiani sono in isolamento domiciliare perché positivi al Covid ma asintomatici o con sintomi lievi.