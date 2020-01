Virus Cina, aumentano i morti

E' salito a 25 morti e 85 casi accertati in 29 province della Cina il bilancio dell'epidemia del nuovo coronavirus simile alla Sars. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale cinese, spiegando che in venti province si registrano 1.072 casi sospetti. Riferendosi ai decessi, la commissione ha spiegato che 24 morti si sono registrati nella zona centrale della provincia di Hubei e uno nell'area settentrionale.

Secondo alcuni scienziati Usa, potrebbe essere pronto tra tre mesi il vaccino contro il coronavirus. Lo hanno scritto Anthony Fauci, direttore dei National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, e Catharine Paules, professore di malattie infettive presso la Penn State University, in un saggio pubblicato sulla rivista medica americana Jama.

Nel testo si spiega che nel 2003, in seguito all'esplosione del virus della Sars, si sono compresi i tempi per lo svoluppo del vaccino e che ora gli scienziati sperano di muoversi ancora più velocemente, usando la tecnologia dell'Rna messaggero. Gli Stati Uniti e le istituzioni mediche cinesi stanno lavorando insieme per sviluppare un vaccino contro il nuovo coronavirus.Intanto, le autorità sanitarie della Corea del sud hanno confermato un secondo caso di contagio.

Si tratta di un sudcoreano di 55 anni, rientrato nel Paese dopo un viaggio di lavoro nella città di Wuhan, in Cina, dove ha contratto il virus. Lo rende noto il centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie, spiegando che l'uomo si era recato in una clinica di Wuhan per dolori alla gola e altri sintomi prima di rientrare in patria.