"Il virus è lo stesso nelle varie regioni, ma in Veneto fatti molti più tamponi"

"All'appello in Italia mancano almeno 250mila asintomatici, per la maggior parte concentrati in Lombardia, e altri 200mila sintomatici, che sicuramente ci sono. Il virus è sempre lo stesso nelle varie regioni, quello che cambia è il fatto che in Veneto sono stati fatti molti più tamponi che altrove".

Lo afferma il prof. Andrea Crisanti, direttore dell'unità di microbiologia e virologia di Padova, a cui la Regione Veneto ha affidato il coordinamento della campagna di tamponi a tappeto, partendo dal personale sanitario. Crisanti, in un'intervista al Gazzettino, spiega che l'obiettivo è di passare dagli attuali 2.000 a 4.000 test al giorno, per arrivare in 3-4 settimane, a 20mila al giorno.

Secondo l'ultima rilevazione comparabile, i 61.115 test effettuati in Veneto hanno permesso di scovare 5.505 malati (un positivo ogni 11 esami), mentre in Lombardia, regione che ha il doppio di abitanti del Veneto, i 28.761 contagiati sono stati trovati con 73.242 analisi (uno ogni 2,5).